Вучич: Сербии необходимо найти замену российской нефти из-за санкций ЕС

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Сербия из-за санкций Евросоюза должна найти альтернативу российской нефти. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.
Вучич: Сербии необходимо найти замену российской нефти из-за санкций ЕС
  • AP
  • © Olivier Matthys

«Большая и стратегическая проблема в том, что мы должны найти решение и замену российской нефти, а до того времени работаем над новыми хранилищами, находим их у частных коммерческих структур. Проблема с нефтью весьма сложная», — цитирует Вучича РИА Новости.

Он уточнил, что в настоящее время в Сербии только нефтеперерабатывающий завод компании «Нефтяная индустрия Сербии» работает на 100% мощности.

Ранее Вучич заявил, что с ноября 2022 года Сербия не сможет импортировать российскую нефть из-за санкций ЕС.

По его словам, страна из-за санкций Запада в отношении российской нефти теряет $600 млн на годовом уровне.

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