NZZ: политик Мартулло-Блохер прокомментировала последствия санкций Европы против России

Вице-президент Швейцарской народной партии Магдалена Мартулло-Блохер прокомментировала отношения европейских стран с российской стороной. Она призвала Европу не продолжать разжигать конфликт на Украине, а договориться о поставках газа с Россией как минимум до весны 2023 года.

Об этом политик заявила в интервью Neue Zürcher Zeitung.

«Вместо того чтобы продолжать разжигать конфликт, европейские президенты должны осознать свою ответственность и признать, что они зависят от российского газа. Европа должна договориться с (президентом России Владимиром. — RT) Путиным о стабильных поставках газа как минимум до весны 2023 года и о мире», — сказала она.

Мартулло-Блохер считает, что вопрос нехватки газа коснётся Европы ещё до зимы 2022 года, несмотря на заявления ряда должностных лиц о том, что запаса хватит до 2023 года.

Собеседник газеты также упомянула о санкциях европейских стран против России. Она отметила, что они сильнее влияют на страны, которые их вводят. По словам вице-президента ШНП, «жертва, которую приносит Европа, высока, а успех очень мал».

Ранее министр экономики Швейцарии Ги Пармелен в интервью газете Blick заявил, что антироссийские санкции западных стран не достигли своей цели.