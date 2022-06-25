Эрдоган и Столтенберг обсудили вопросы членства Швеции и Финляндии в НАТО
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Об этом сообщила канцелярия турецкого президента.
«В ходе разговора обсуждались вопросы, касающиеся заявки на вступление в НАТО Швеции и Финляндии. Президент Эрдоган высказался за необходимость принятия Швецией и Финляндией конкретных и искренних шагов в отношении террористической организации РПК, отмены эмбарго в оборонной промышленности, введённого против Турции, и других ограничений», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее российский постпред в ЕС Владимир Чижов заявил, что шансы на прорыв по вопросу принятия Швеции и Финляндии в НАТО на саммите в Мадриде 28—30 июня минимальны.
Финский президент Саули Ниинистё заявил, что Финляндия вряд ли сможет стать членом НАТО до сентября из-за Турции.