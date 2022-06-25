Эрдоган и Столтенберг обсудили вопросы членства Швеции и Финляндии в НАТО

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора обсудили вопросы членства в альянсе Швеции и Финляндии.
Эрдоган и Столтенберг обсудили вопросы членства Швеции и Финляндии в НАТО
  • AP
  • © Burhan Ozbilici

Об этом сообщила канцелярия турецкого президента.

«В ходе разговора обсуждались вопросы, касающиеся заявки на вступление в НАТО Швеции и Финляндии. Президент Эрдоган высказался за необходимость принятия Швецией и Финляндией конкретных и искренних шагов в отношении террористической организации РПК, отмены эмбарго в оборонной промышленности, введённого против Турции, и других ограничений», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее российский постпред в ЕС Владимир Чижов заявил, что шансы на прорыв по вопросу принятия Швеции и Финляндии в НАТО на саммите в Мадриде 28—30 июня минимальны.

Финский президент Саули Ниинистё заявил, что Финляндия вряд ли сможет стать членом НАТО до сентября из-за Турции.

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