В Норвегии уровень террористической угрозы повышен до чрезвычайного

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Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) подняла уровень террористической угрозы в стране до чрезвычайного, заявил глава PST Роджер Берг.
В Норвегии уровень террористической угрозы повышен до чрезвычайного
  • AP
  • © Javad Parsa / NTB

«Стрельба в Осло в ночь на субботу означает, что PST поднимает уровень террористической угрозы с обычного до чрезвычайного», — приводит РИА Новости слова Берга на пресс-конференции.

Он сообщил, что правоохранительные органы знали о подозреваемом с 2015 года.

По последним данным, в результате стрельбы в ночном клубе погибли два человека, ещё 21 получил ранения.

Представитель полиции Кристиан Хатло рассказал, что подозреваемым в стрельбе в Осло является уроженец Ирана.

Норвежская полиция расследует стрельбу в ночном клубе в Осло как теракт.

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