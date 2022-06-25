В Норвегии уровень террористической угрозы повышен до чрезвычайного

Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) подняла уровень террористической угрозы в стране до чрезвычайного, заявил глава PST Роджер Берг.

«Стрельба в Осло в ночь на субботу означает, что PST поднимает уровень террористической угрозы с обычного до чрезвычайного», — приводит РИА Новости слова Берга на пресс-конференции.

Он сообщил, что правоохранительные органы знали о подозреваемом с 2015 года.

По последним данным, в результате стрельбы в ночном клубе погибли два человека, ещё 21 получил ранения.

Представитель полиции Кристиан Хатло рассказал, что подозреваемым в стрельбе в Осло является уроженец Ирана.

Норвежская полиция расследует стрельбу в ночном клубе в Осло как теракт.