Полиция Осло допустила психическое расстройство у подозреваемого в стрельбе в ночном клубе

Полиция Норвегии не исключает психического расстройства у подозреваемого в стрельбе в ночном клубе в Осло. Об этом сообщил представитель полиции Кристиан Хатло.

В ходе пресс-конференции он положительно ответил на вопрос журналистов о возможном наличии у подозреваемого психического расстройства.

«Нам придётся просмотреть его историю болезни, если она у него есть, но сейчас мы с ней не знакомы», — приводит его слова РИА Новости.

По последним данным, при стрельбе в ночном клубе погибли два человека, ещё 21 получил ранения.

Хатло также рассказал, что подозреваемым в стрельбе в Осло является уроженец Ирана.

Норвежская полиция расследует стрельбу в ночном клубе в Осло как теракт.