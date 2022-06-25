Полиция Осло допустила психическое расстройство у подозреваемого в стрельбе в ночном клубе

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Полиция Норвегии не исключает психического расстройства у подозреваемого в стрельбе в ночном клубе в Осло. Об этом сообщил представитель полиции Кристиан Хатло.
Полиция Осло допустила психическое расстройство у подозреваемого в стрельбе в ночном клубе
  • AFP
  • © Javad Parsa / NTB

В ходе пресс-конференции он положительно ответил на вопрос журналистов о возможном наличии у подозреваемого психического расстройства.

«Нам придётся просмотреть его историю болезни, если она у него есть, но сейчас мы с ней не знакомы», — приводит его слова РИА Новости.

По последним данным, при стрельбе в ночном клубе погибли два человека, ещё 21 получил ранения.

Хатло также рассказал, что подозреваемым в стрельбе в Осло является уроженец Ирана.

Норвежская полиция расследует стрельбу в ночном клубе в Осло как теракт.

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