МИД: Китай предоставит Афганистану гуманитарную помощь в размере около $7,5 млн

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Китай предоставит Афганистану гуманитарную помощь в размере около $7,5 млн в связи с землетрясением в районе афганского года Хост. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.
МИД: Китай предоставит Афганистану гуманитарную помощь в размере около $7,5 млн
  • AFP
  • © Ahmad SAHEL ARMAN

«После землетрясения правительство Китая приняло решение предоставить Афганистану экстренную гуманитарную помощь на сумму 50 млн юаней (около $7,5 млн. — RT)», — говорится в заявлении на сайте МИД Китая.

В частности, в рамках гуманитарной помощи в Афганистан будут направлены палатки, полотенца и раскладушки.

Ранее сообщалось, что в районе афганского города Хост зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9.

По данным властей страны, число жертв землетрясения в Афганистане достигло 920.

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал мировое сообщество оказать Афганистану помощь после землетрясения.

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