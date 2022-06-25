МИД: Китай предоставит Афганистану гуманитарную помощь в размере около $7,5 млн
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«После землетрясения правительство Китая приняло решение предоставить Афганистану экстренную гуманитарную помощь на сумму 50 млн юаней (около $7,5 млн. — RT)», — говорится в заявлении на сайте МИД Китая.
В частности, в рамках гуманитарной помощи в Афганистан будут направлены палатки, полотенца и раскладушки.
Ранее сообщалось, что в районе афганского города Хост зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9.
По данным властей страны, число жертв землетрясения в Афганистане достигло 920.
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал мировое сообщество оказать Афганистану помощь после землетрясения.