Генсек ООН призвал мировое сообщество оказать Афганистану помощь после землетрясения
- AP
Он отметил, что для оказания помощи Афганистану полностью задействованы структуры ООН. По его словам, команды ООН находятся на месте, оценивают потребности в помощи и оказывают первоначальную поддержку.
«Мы рассчитываем на помощь международного сообщества в поддержке сотен семей, пострадавших из-за этого стихийного бедствия. Пришло время для проявления солидарности», — заявили в ООН.
Ранее сообщалось, что в районе афганского города Хост зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9.
По данным властей страны, число жертв землетрясения в Афганистане достигло 920.