Генсек ООН призвал мировое сообщество оказать Афганистану помощь после землетрясения

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал мировое сообщество оказать Афганистану помощь после землетрясения.

Он отметил, что для оказания помощи Афганистану полностью задействованы структуры ООН. По его словам, команды ООН находятся на месте, оценивают потребности в помощи и оказывают первоначальную поддержку.

«Мы рассчитываем на помощь международного сообщества в поддержке сотен семей, пострадавших из-за этого стихийного бедствия. Пришло время для проявления солидарности», — заявили в ООН.

Ранее сообщалось, что в районе афганского города Хост зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9.

По данным властей страны, число жертв землетрясения в Афганистане достигло 920.