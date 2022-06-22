Генсек ООН призвал мировое сообщество оказать Афганистану помощь после землетрясения

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Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал мировое сообщество оказать Афганистану помощь после землетрясения.
Генсек ООН призвал мировое сообщество оказать Афганистану помощь после землетрясения
  • AP

Он отметил, что для оказания помощи Афганистану полностью задействованы структуры ООН. По его словам, команды ООН находятся на месте, оценивают потребности в помощи и оказывают первоначальную поддержку. 

«Мы рассчитываем на помощь международного сообщества в поддержке сотен семей, пострадавших из-за этого стихийного бедствия. Пришло время для проявления солидарности», — заявили в ООН.

Ранее сообщалось, что в районе афганского города Хост зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9.

По данным властей страны, число жертв землетрясения в Афганистане достигло 920.

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