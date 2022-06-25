МВФ ожидает замедления экономики США в 2023 и 2024 годах

Экономика США будет замедляться в 2023 и 2024 годах, но избежит рецессии, говорится в прогнозе Международного валютного фонда (МВФ).

Эксперты МВФ, прогнозы которых приводит РИА Новости, ожидают, что в США будет наблюдаться снижение темпов роста реального ВВП до 1,7% в 2023 году и до 0,8% в 2024 году с 2,9%, прогнозируемых по итогам текущего года.

Однако эксперты полагают, что американской экономике удастся избежать рецессии.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева выразила мнение, что избежать рецессии в США будет всё сложнее.

Специалисты МВФ также полагают, что Соединённым Штатам нужно снимать разногласия с торговыми партнёрами и отменять введённые за последние годы ограничительные пошлины.

Как заявил бывший американский президент Дональд Трамп, экономика Соединённых Штатов уже находится в состоянии рецессии.