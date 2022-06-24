Комиссар ООН раскритиковала решение Верховного суда США об отмене прав на аборты

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет подвергла критике решение Верховного суда США о признании неконституционным право женщин на аборт.

«Это огромный удар по правам человека для женщин и гендерному равенству. Доступ к безопасным, законным эффективным абортам прочно укоренился в международном праве в области прав человека», — цитирует её РИА Новости.

Бачелет подчеркнула, что это право — часть автономии женщин и девочек и их способности самостоятельно делать выбор относительно своего тела и жизни.

По словам комиссара ООН, решение Верховного суда США лишает такой самостоятельности миллионы женщин, в частности, тех, кто имеет низкий уровень дохода и принадлежит к расовым или этническим меньшинствам.

24 июня Верховный суд США отменил конституционные гарантии на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.

Решение было принято по итогам пересмотра дела Роу против Уэйда 1973 года, которое давало женщинам право на аборт без ограничений со стороны властей.

Право регулировать операции по прерыванию беременности «возвращается народу и его избранным представителям».

Американский президент Джо Байден раскритиковал соответствующее решение Верховного суда США.