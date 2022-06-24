Захарова: Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия

Россия не планирует присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она отметила, что в Москве считают разработку документа преждевременной и контрпродуктивной.

«Соглашение никак не способствует снижению нарастающих ядерных рисков и ни на шаг не приближает человечество к заявленной в нём цели. Заложенный в ДЗЯО подход ведёт лишь к нарастанию противоречий между ядерными и неядерными государствами», — говорится в заявлении дипломата.

Кроме того, по словам Захаровой, в договоре не учитывается военно-политическая и военно-стратегическая обстановка.

Она подчеркнула, что Россия, как и прочие страны, обладающие военно-ядерным потенциалом, не принимала участия в конференции государств — участников ДЗЯО и не планирует этого делать.

«Соответственно, Россия не полагает себя связанной решениями, которые были приняты на первой конференции... Россия не намерена присоединяться к данному соглашению и имеет в виду следовать пониманию, что договор не устанавливает какие-либо универсальные стандарты — ни сейчас, ни на перспективу», — заключила Захарова.

Ранее в Казахстане призвали разработать план ликвидации ядерного оружия до 2045 года.

В 2021 году общественная организация «Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия» подготовила доклад, в котором говорится, что США стали мировым лидером по расходам на ядерное оружие в 2020 году, потратив на него $37,4 млрд.