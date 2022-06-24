В МИД России прокомментировали предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС

Короткая ссылка
Евросоюз решением предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС принёс в жертву будущее единой Европы и подтвердил линию активного геополитического освоения пространства СНГ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В МИД России прокомментировали предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Евросоюз, по сути, подтвердил, что продолжает линию на активное геополитическое освоение пространства СНГ, его использование в целях «сдерживания» России», — говорится в заявлении дипломата.

По словам Захаровой, в ход идут все возможные средства — от финансово-экономических рычагов до военной поддержки. При этом, как подчеркнула официальный представитель ведомства, в случае с Молдавией и Украиной требования сближения с ЕС отодвинуты «в угоду политической конъюнктуре».

«Будущее единой Европы, её «идеалы» демократии приносятся в жертву задаче безудержной экспансии ЕС, политического и экономического закабаления соседей», — отметила она.

23 июня саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии.

Также Евросоюз готов предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к блоку, но для этого нужно выполнить ряд условий.

При этом 22 июня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время выступления в парламенте заявил о просьбе Киева не предоставлять Тбилиси статуc кандидата на вступление в Евросоюз. По словам Гарибашвили, об этом ему сообщили его европейские друзья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить