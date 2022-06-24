В МИД России прокомментировали предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС

Евросоюз решением предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС принёс в жертву будущее единой Европы и подтвердил линию активного геополитического освоения пространства СНГ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Евросоюз, по сути, подтвердил, что продолжает линию на активное геополитическое освоение пространства СНГ, его использование в целях «сдерживания» России», — говорится в заявлении дипломата.

По словам Захаровой, в ход идут все возможные средства — от финансово-экономических рычагов до военной поддержки. При этом, как подчеркнула официальный представитель ведомства, в случае с Молдавией и Украиной требования сближения с ЕС отодвинуты «в угоду политической конъюнктуре».

«Будущее единой Европы, её «идеалы» демократии приносятся в жертву задаче безудержной экспансии ЕС, политического и экономического закабаления соседей», — отметила она.

23 июня саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии.

Также Евросоюз готов предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к блоку, но для этого нужно выполнить ряд условий.

При этом 22 июня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время выступления в парламенте заявил о просьбе Киева не предоставлять Тбилиси статуc кандидата на вступление в Евросоюз. По словам Гарибашвили, об этом ему сообщили его европейские друзья.