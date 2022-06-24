Блинкен выразил уверенность, что россияне «ежедневно» будут страдать от санкций

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Россияне будут ежедневно чувствовать санкции Запада, введённые против Российской Федерации, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен выразил уверенность, что россияне «ежедневно» будут страдать от санкций
  • Gettyimages.ru
  • © Pool

«Санкции уже имеют драматический эффект на экономику России и рубль. Думаю, вы увидите, что россияне не смогут купить то, что могли раньше, когда Россия была открыта миру», — сказал он журналистам, его слова приводит РИА Новости.

Антироссийские санкции будут «кусаться сильнее и сильнее», подчеркнул он.

«Люди России будут чувствовать это в ежедневной жизни», — заявил госсекретарь.

Блинкен добавил, что хотел бы, чтобы последствия санкций не причиняли страданий российскому народу.

Как отмечал российский президент Владимир Путин на ПМЭФ, мрачные прогнозы в отношении экономики России не сбылись.

По его словам, экономическая ситуация нормализуется: сначала были стабилизированы финансовые рынки, банковская система и торговая сеть, а затем власти приступили к насыщению экономики ликвидностью и оборотным капиталом с целью сохранения устойчивости компаний.

Замминистра финансов Алексей Моисеев выразил уверенность в том, что российскому государству удалось сохранить макроэкономическую стабильность.

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