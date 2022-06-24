Блинкен выразил уверенность, что россияне «ежедневно» будут страдать от санкций

Россияне будут ежедневно чувствовать санкции Запада, введённые против Российской Федерации, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Санкции уже имеют драматический эффект на экономику России и рубль. Думаю, вы увидите, что россияне не смогут купить то, что могли раньше, когда Россия была открыта миру», — сказал он журналистам, его слова приводит РИА Новости.

Антироссийские санкции будут «кусаться сильнее и сильнее», подчеркнул он.

«Люди России будут чувствовать это в ежедневной жизни», — заявил госсекретарь.

Блинкен добавил, что хотел бы, чтобы последствия санкций не причиняли страданий российскому народу.

Как отмечал российский президент Владимир Путин на ПМЭФ, мрачные прогнозы в отношении экономики России не сбылись.

По его словам, экономическая ситуация нормализуется: сначала были стабилизированы финансовые рынки, банковская система и торговая сеть, а затем власти приступили к насыщению экономики ликвидностью и оборотным капиталом с целью сохранения устойчивости компаний.

Замминистра финансов Алексей Моисеев выразил уверенность в том, что российскому государству удалось сохранить макроэкономическую стабильность.