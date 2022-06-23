Замминистра финансов Моисеев: Запад применил «финансовую ядерную бомбу» против России

Страны Запада применили против России «финансовую ядерную бомбу»: ни одна страна в истории не испытывала подобного санкционного давления, при этом российскому государству удалось сохранить макроэкономическую стабильность. Такое мнение выразил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Об этом он сказал во время заседания комитета Госдумы по финансовому рынку в Чебоксарах.

«Я считаю, что против нас была применена финансовая ядерная бомба. Ни одна страна в истории человечества не испытывала такого санкционного давления, которое испытывает Россия. Естественно, это заставило нас реагировать. Удалось в целом сохранить и макроэкономическую стабильность, и финансовая инфраструктура работает», — приводит слова заместителя министра ТАСС.

Моисеев напомнил о словах президента США Джо Байдена.

«Вы помните, как Байден оговорился про 200 рублей за $1? Понятно, что план был разорвать в клочья нашу финансовую систему, но не получилось. Поэтому, конечно, это совместная заслуга Государственной думы, федеральных денежных властей, региональных властей», — рассказал он.

Все показатели работы финансовой системы, за исключением кредитования, находятся на стабильном уровне, подчеркнул Моисеев.

Вместе с тем у России впервые с 1990-х годов появилась возможность «построить суверенную финансовую систему», считает замглавы Минфина.

Как отмечал российский президент Владимир Путин на ПМЭФ, мрачные прогнозы в отношении экономики России не сбылись.

По его словам, экономическая ситуация нормализуется: сначала были стабилизированы финансовые рынки, банковская система и торговая сеть, а затем власти приступили к насыщению экономики ликвидностью и оборотным капиталом с целью сохранения устойчивости компаний.