Замминистра финансов Моисеев: Запад применил «финансовую ядерную бомбу» против России
- РИА Новости
Об этом он сказал во время заседания комитета Госдумы по финансовому рынку в Чебоксарах.
«Я считаю, что против нас была применена финансовая ядерная бомба. Ни одна страна в истории человечества не испытывала такого санкционного давления, которое испытывает Россия. Естественно, это заставило нас реагировать. Удалось в целом сохранить и макроэкономическую стабильность, и финансовая инфраструктура работает», — приводит слова заместителя министра ТАСС.
Моисеев напомнил о словах президента США Джо Байдена.
«Вы помните, как Байден оговорился про 200 рублей за $1? Понятно, что план был разорвать в клочья нашу финансовую систему, но не получилось. Поэтому, конечно, это совместная заслуга Государственной думы, федеральных денежных властей, региональных властей», — рассказал он.
Все показатели работы финансовой системы, за исключением кредитования, находятся на стабильном уровне, подчеркнул Моисеев.
Вместе с тем у России впервые с 1990-х годов появилась возможность «построить суверенную финансовую систему», считает замглавы Минфина.
Как отмечал российский президент Владимир Путин на ПМЭФ, мрачные прогнозы в отношении экономики России не сбылись.
По его словам, экономическая ситуация нормализуется: сначала были стабилизированы финансовые рынки, банковская система и торговая сеть, а затем власти приступили к насыщению экономики ликвидностью и оборотным капиталом с целью сохранения устойчивости компаний.