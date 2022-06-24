Глава ЕК: Евросоюз не сможет вернуться к нормальным отношениям с президентом России Путиным

Евросоюз не сможет вернуться к нормальным отношениям с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в эфире украинского телевидения.

Она напомнила, что ЕС ввёл против России шесть пакетов санкций. Фон дер Ляйен утверждает, что эти санкции «серьёзно подрывают» экономику России, «всё глубже и глубже с течением времени».

«Поэтому для нас невозможно вернуться к нормальным отношениям с Путиным», — цитирует её РИА Новости.

Ранее министр внутренних дел Сербии Александр Вулин ответил на призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к Белграду «выбрать сторону» на фоне спецоперации России на Украине.

По его словам, «Сербия на своей стороне, на лучшей стороне истории, этим народ госпожи фон дер Ляйен и большинство народов ЕС не могут похвастаться».