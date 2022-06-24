МИД России заявил послу ЕС о недопустимости обвинений Москвы в ситуации с поставками зерна
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Отмечается, что российская сторона аргументированно разъяснила причины текущей ситуации в продовольственной сфере, связанной с последствиями пандемии коронавируса, нарушением производственно-логистических цепочек и западными санкциями.
«Представителю ЕС было указано на недопустимость проводимой Западом пропагандистской кампании по возложению на Россию ответственности за перебои в поставках зерна и удобрений на мировые рынки», — говорится в сообщении на сайте МИД.
Ранее сообщалось, что Генсек ООН Антониу Гутерреш поддерживает идею возможной договорённости между Россией и Украиной о совместном экспорте зерновых.
Он считает, что возможно обеспечить поставки как с российской, так и с украинской стороны одновременно.