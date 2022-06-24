Генсек ООН выступает за договорённость по поставкам зерна Россией и Украиной совместно
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Генсека Стефана Дюжаррика.
«Генсек всегда говорил о пакетной сделке по экспорту с Украины и из России одновременно», — заявил Дюжаррик агентству.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия готова содействовать вывозу зерна с Украины на иностранных судах при гарантиях безопасности. Захарова добавила, что на данный момент для экспорта сельхозпродукции можно использовать порты Мариуполя и Бердянска.
21 июня российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия дала гарантии безопасного прохода судов для вывоза украинского зерна, но Киев должен разминировать свои прибрежные воды.