Генсек ООН выступает за договорённость по поставкам зерна Россией и Украиной совместно

Генсек ООН Антониу Гутерреш поддерживает идею возможной договорённости между Россией и Украиной о совместном экспорте зерновых. Он считает, что возможно обеспечить поставки как с российской, так и с украинской стороны одновременно.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Генсека Стефана Дюжаррика.

«Генсек всегда говорил о пакетной сделке по экспорту с Украины и из России одновременно», — заявил Дюжаррик агентству.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия готова содействовать вывозу зерна с Украины на иностранных судах при гарантиях безопасности. Захарова добавила, что на данный момент для экспорта сельхозпродукции можно использовать порты Мариуполя и Бердянска.

21 июня российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия дала гарантии безопасного прохода судов для вывоза украинского зерна, но Киев должен разминировать свои прибрежные воды.