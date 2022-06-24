Зампред СБ России Медведев отреагировал на слова главы МИД ФРГ Бербок о голоде
- РИА Новости
«Удивительно, конечно, слышать такое от чиновников, чья страна 900 дней держала в блокаде Ленинград, где от голода погибли почти 700 тыс. человек», — написал Медведев в своём Telegram-канале.
Ранее глава германского внешнеполитического ведомства заявила, что Россия «использует голод в качестве оружия».
Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT отметил, что такое заявление свидетельствует о продолжении политики демонизации России.
По его мнению, западные политики считают, что в этих условиях Россию можно обвинять во всём.