В ФРГ не стали комментировать сообщения о планах национализации части «Северного потока — 2»

В Минэкономики Германии отказались подтвердить или опровергнуть появившуюся в СМИ информацию о якобы планах ФРГ национализировать часть газопровода «Северный поток — 2».

Ранее издание Der Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что Министерство финансов ФРГ рассматривает возможность экспроприации пролегающей по территории страны части газопровода «Северный поток — 2».

«Я не могу прокомментировать это — ни подтвердить, ни опровергнуть», — приводит РИА Новости слова представителя министерства на брифинге в Берлине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал гипотетическими заявления о возможной национализации Германией части газопровода «Северный поток — 2».