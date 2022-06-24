В ФРГ не стали комментировать сообщения о планах национализации части «Северного потока — 2»

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В Минэкономики Германии отказались подтвердить или опровергнуть появившуюся в СМИ информацию о якобы планах ФРГ национализировать часть газопровода «Северный поток — 2».
В ФРГ не стали комментировать сообщения о планах национализации части «Северного потока — 2»
  • globallookpress.com
  • © Daniel Reinhardt/dpa

Ранее издание Der Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что Министерство финансов ФРГ рассматривает возможность экспроприации пролегающей по территории страны части газопровода «Северный поток — 2».

«Я не могу прокомментировать это — ни подтвердить, ни опровергнуть», — приводит РИА Новости слова представителя министерства на брифинге в Берлине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал гипотетическими заявления о возможной национализации Германией части газопровода «Северный поток — 2».

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