В ФРГ не стали комментировать сообщения о планах национализации части «Северного потока — 2»
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Ранее издание Der Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что Министерство финансов ФРГ рассматривает возможность экспроприации пролегающей по территории страны части газопровода «Северный поток — 2».
«Я не могу прокомментировать это — ни подтвердить, ни опровергнуть», — приводит РИА Новости слова представителя министерства на брифинге в Берлине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал гипотетическими заявления о возможной национализации Германией части газопровода «Северный поток — 2».