Песков назвал гипотетическими заявления о национализации ФРГ части «Северного потока — 2»
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Ранее издание Der Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что Министерство финансов ФРГ рассматривает возможность экспроприации пролегающей по территории страны части газопровода «Северный поток — 2».
«Давайте не будем с вами заниматься такими гипотетическими рассуждениями», — заявил Песков на брифинге.
По его словам, никаких официальных заявлений по данной теме высказано не было.
«Если будут какие-то конкретные действия, то, конечно, в первую очередь это будет работа для юристов, с тем чтобы дать правовую оценку таким действиям, если они действительно обсуждаются», — подытожил Песков.
По словам министра экономики и климата ФРГ, вице-канцлера Роберта Хабека, политическая «зима» в Германии уже стоит на пороге, в стране начался энергетический кризис.