Песков назвал гипотетическими заявления о национализации ФРГ части «Северного потока — 2»

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Заявления о возможной национализации Германией части газопровода «Северный поток — 2» являются гипотетическими. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков назвал гипотетическими заявления о национализации ФРГ части «Северного потока — 2»
  • AP
  • © Michael Sohn

Ранее издание Der Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что Министерство финансов ФРГ рассматривает возможность экспроприации пролегающей по территории страны части газопровода «Северный поток — 2».

«Давайте не будем с вами заниматься такими гипотетическими рассуждениями», — заявил Песков на брифинге.

По его словам, никаких официальных заявлений по данной теме высказано не было.

«Если будут какие-то конкретные действия, то, конечно, в первую очередь это будет работа для юристов, с тем чтобы дать правовую оценку таким действиям, если они действительно обсуждаются», — подытожил Песков.

По словам министра экономики и климата ФРГ, вице-канцлера Роберта Хабека, политическая «зима» в Германии уже стоит на пороге, в стране начался энергетический кризис.

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