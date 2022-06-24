Spiegel: в Германии рассматривают вопрос национализации части «Северного потока — 2»

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По данным издания Der Spiegel, Министерство финансов ФРГ рассматривает возможность экспроприации пролегающей по территории страны части газопровода «Северный поток — 2».
Spiegel: в Германии рассматривают вопрос национализации части «Северного потока — 2»
  • globallookpress.com
  • © Daniel Reinhardt/dpa

Как уточняется в материале, «федеральное правительство изучает вопрос, следует ли экспроприировать часть трубопроводной системы, которая находится на территории Германии, и отрезать её от остальной части трубопровода».

«Затем трубы, ведущие с суши на море, можно было бы соединить с подвижным терминалом СПГ», — пишет газета.

Между тем, как отмечается в материале, есть определённые риски, так как технически трубопровод можно поднять и разрезать, но могут возникнуть серьёзные экологические проблемы.

Также остаётся неясным вопрос права собственности.

Ранее министр экономики Хабек отметил, что политическая «зима» в Германии уже стоит на пороге, в стране начался энергетический кризис.

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