Spiegel: в Германии рассматривают вопрос национализации части «Северного потока — 2»
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- © Daniel Reinhardt/dpa
Как уточняется в материале, «федеральное правительство изучает вопрос, следует ли экспроприировать часть трубопроводной системы, которая находится на территории Германии, и отрезать её от остальной части трубопровода».
«Затем трубы, ведущие с суши на море, можно было бы соединить с подвижным терминалом СПГ», — пишет газета.
Между тем, как отмечается в материале, есть определённые риски, так как технически трубопровод можно поднять и разрезать, но могут возникнуть серьёзные экологические проблемы.
Также остаётся неясным вопрос права собственности.
Ранее министр экономики Хабек отметил, что политическая «зима» в Германии уже стоит на пороге, в стране начался энергетический кризис.