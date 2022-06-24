CNN: сенат США одобрил законопроект о контроле над оружием

Сенат Конгресса Соединённых Штатов одобрил законопроект «О контроле над оружием». Инициативу поддержали 65 сенаторов, противниками оказались 33.

Об этом сообщает CNN.

24 июня законопроект поступит для одобрения в Палату представителей. Если его примут, то далее он будет направлен президенту США Джо Байдену на подпись.

Законопроект предусматривает ужесточение контроля за реализацией огнестрельного оружия гражданам США в возрасте младше 21 года. Он также позволит властям временно изымать оружие у лиц, представляют угрозу для себя и окружающих, а также запрещать его приобретение в течение пяти лет лицам, привлечённым к ответственности за бытовое насилие.

Законопроект был подготовлен в связи с участившимися случаями стрельбы в школах и других социально значимых учреждениях.

24 мая в американском штате Техас произошла стрельба. По последним данным, в результате трагедии погибли 19 детей и несколько взрослых.

2 июня при стрельбе в здании медицинского центра в американском городе Талса (штат Оклахома) погибли пять человек, включая стрелка.

17 июня два человека погибли и один ранен в результате стрельбы в церкви в штате США Алабама.