В результате стрельбы в церкви в США погибли два человека

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Два человека погибли и один ранен в результате стрельбы в церкви в штате США Алабама, сообщает телеканал WBRC со ссылкой на полицию.

Соглано данным полицейских, стрельба произошла в епископальной церкви города Веставиа-Хиллс.

Подозреваемый в совершении преступления задержан.

24 мая в американском штате Техас произошла стрельба. Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 19 детей и несколько взрослых.

2 июня при стрельбе в здании медицинского центра в американском городе Талса (штат Оклахома) погибли пять человек, включая стрелка.

Президент США Джо Байден высказался о необходимости усиления контроля за оборотом оружия.

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