В результате стрельбы в церкви в США погибли два человека
Соглано данным полицейских, стрельба произошла в епископальной церкви города Веставиа-Хиллс.
Подозреваемый в совершении преступления задержан.
24 мая в американском штате Техас произошла стрельба. Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 19 детей и несколько взрослых.
2 июня при стрельбе в здании медицинского центра в американском городе Талса (штат Оклахома) погибли пять человек, включая стрелка.
Президент США Джо Байден высказался о необходимости усиления контроля за оборотом оружия.