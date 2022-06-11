В Вашингтоне начался протест сторонников усиления контроля за оружием

Тысячи сторонников ужесточения контроля за оборотом оружия вышли на акцию протеста March for Our Lives в Вашингтоне.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что мероприятие проходит около монумента Джорджу Вашингтону неподалёку от Белого дома.

В мероприятии принимает участие мэр американской столицы Мюриэл Боузер.

24 мая в американском штате Техас произошла стрельба. Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 19 детей и несколько взрослых.

2 июня при стрельбе в здании медицинского центра в американском городе Талса (штат Оклахома) погибли пять человек, включая стрелка.

Президент США Джо Байден высказался о необходимости усиления контроля за оборотом оружия.