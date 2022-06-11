В Вашингтоне начался протест сторонников усиления контроля за оружием
- AP
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Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что мероприятие проходит около монумента Джорджу Вашингтону неподалёку от Белого дома.
В мероприятии принимает участие мэр американской столицы Мюриэл Боузер.
24 мая в американском штате Техас произошла стрельба. Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 19 детей и несколько взрослых.
2 июня при стрельбе в здании медицинского центра в американском городе Талса (штат Оклахома) погибли пять человек, включая стрелка.
Президент США Джо Байден высказался о необходимости усиления контроля за оборотом оружия.