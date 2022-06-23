Небензя заявил о малой эффективности иностранной помощи Афганистану

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что иностранная гуманитарная помощь Афганистану лишь в небольшой степени позволяет снизить социальную напряжённость в этой стране.

Об этом он сказал, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

«Положительно оцениваем определённые шаги международных структур и финансовых институтов, в частности Всемирного банка, по облегчению гуманитарной ситуации. К сожалению, этих мер по-прежнему недостаточно для устойчивого улучшения жизни простых афганцев. Гуманитарная помощь из-за рубежа лишь в небольшой степени позволяет снизить социальную напряжённость», — цитирует его ТАСС.

Ранее Небензя назвал лицемерными попытки США переложить ответственность за ситуацию в Афганистане.

23 июня заместитель руководителя по гуманитарным вопросам Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Рамиз Алакбаров заявил, что с августа 2021 года афганская экономика сократилась на 30—40%.