Президент Microsoft заявил, что компания постепенно сокращает свой бизнес в России
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«Что касается России, то мы делаем свой бизнес всё уже и уже до тех пор, пока в конце концов не останется почти ничего или вообще ничего», — заявил он в интервью The Washington Post.
Смит отметил, что компания планирует оказать поддержку российским сотрудникам.
4 марта Microsoft приняла решение приостановить продажи товаров и предоставление услуг в России.
Позднее Microsoft запретила россиянам скачивать Windows 11 и Windows 10.
Президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого для рынка труда.