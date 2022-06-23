Президент Microsoft заявил, что компания постепенно сокращает свой бизнес в России

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Американская компания Microsoft намерена продолжить сокращать бизнес в России до тех пор, пока от него ничего не останется. Об этом заявил президент корпорации Брэд Смит.
Президент Microsoft заявил, что компания постепенно сокращает свой бизнес в России
  • Gettyimages.ru

«Что касается России, то мы делаем свой бизнес всё уже и уже до тех пор, пока в конце концов не останется почти ничего или вообще ничего», — заявил он в интервью The Washington Post.

Смит отметил, что компания планирует оказать поддержку российским сотрудникам.

4 марта Microsoft приняла решение приостановить продажи товаров и предоставление услуг в России.

Позднее Microsoft запретила россиянам скачивать Windows 11 и Windows 10.

Президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого для рынка труда.

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