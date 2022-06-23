МИД Израиля: турецкая разведка предотвратила теракты против израильтян в Стамбуле

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Разведка Турции предотвратила теракт против израильтян в Стамбуле. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.
МИД Израиля: турецкая разведка предотвратила теракты против израильтян в Стамбуле
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«В последние недели жизни израильских граждан были спасены благодаря безопасности и дипломатическому сотрудничеству между Израилем и Турцией. Буквально сегодня было опубликовано, что турецкая разведка недавно раскрыла иранский заговор в Стамбуле», — цитирует Лапида РИА Новости.

Он выразил признательность властям Турции за профессиональную и скоординированную деятельность.

Ранее президенты Турции и Израиля Реджеп Тайип Эрдоган и Ицхак Герцог провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы, связанные с борьбой против терроризма. 

Также турецкий лидер выразил надежду, что его страна в ближайшее время нормализует отношения с Израилем.

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