МИД Израиля: турецкая разведка предотвратила теракты против израильтян в Стамбуле
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«В последние недели жизни израильских граждан были спасены благодаря безопасности и дипломатическому сотрудничеству между Израилем и Турцией. Буквально сегодня было опубликовано, что турецкая разведка недавно раскрыла иранский заговор в Стамбуле», — цитирует Лапида РИА Новости.
Он выразил признательность властям Турции за профессиональную и скоординированную деятельность.
Ранее президенты Турции и Израиля Реджеп Тайип Эрдоган и Ицхак Герцог провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы, связанные с борьбой против терроризма.
Также турецкий лидер выразил надежду, что его страна в ближайшее время нормализует отношения с Израилем.