Глава МИД Израиля посетит Турцию с официальным визитом 23 июня
- AP
«В ходе встреч, которые состоятся в рамках визита, будут обсуждаться наши двусторонние отношения и региональные вопросы», — цитирует РИА Новости пресс-службу.
Ранее президенты Турции и Израиля Реджеп Тайип Эрдоган и Ицхак Герцог провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы, связанные с борьбой против терроризма.
Также турецкий лидер выразил надежду, что его страна в ближайшее время нормализует отношения с Израилем.