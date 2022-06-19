Глава МИД Израиля посетит Турцию с официальным визитом 23 июня

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Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид посетит Турцию с официальным визитом 23 июня, сообщили в пресс-службе турецкого МИД.
Глава МИД Израиля посетит Турцию с официальным визитом 23 июня
  • AP

«В ходе встреч, которые состоятся в рамках визита, будут обсуждаться наши двусторонние отношения и региональные вопросы», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

Ранее президенты Турции и Израиля Реджеп Тайип Эрдоган и Ицхак Герцог провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы, связанные с борьбой против терроризма. 

Также турецкий лидер выразил надежду, что его страна в ближайшее время нормализует отношения с Израилем.

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