Глава МИД Израиля посетит Турцию с официальным визитом 23 июня

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид посетит Турцию с официальным визитом 23 июня, сообщили в пресс-службе турецкого МИД.

«В ходе встреч, которые состоятся в рамках визита, будут обсуждаться наши двусторонние отношения и региональные вопросы», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

Ранее президенты Турции и Израиля Реджеп Тайип Эрдоган и Ицхак Герцог провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы, связанные с борьбой против терроризма.

Также турецкий лидер выразил надежду, что его страна в ближайшее время нормализует отношения с Израилем.