Президенты Турции и Израиля провели телефонные переговоры
- AP
«Президент Эрдоган и президент Герцог договорились поддерживать диалог касательно отношений между двумя странами по вопросам борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности в регионе», — цитирует ТАСС канцелярию лидера Турции.
Кроме того, отмечается, что стороны договорились продолжить сотрудничество в этих вопросах с целью установления стабильности в регионе.
Ранее Эрдоган выразил надежду, что его страна в ближайшее время нормализует отношения с Израилем.
Также он заявил, что Турция и Израиль проведут переговоры по вопросу доставки газа из Восточного Средиземноморья в Европу через Турцию.