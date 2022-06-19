Президенты Турции и Израиля провели телефонные переговоры

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Президенты Турции и Израиля Реджеп Тайип Эрдоган и Ицхак Герцог провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы, связанные с борьбой против терроризма. Об этом сообщили в канцелярии турецкого президента.
Президенты Турции и Израиля провели телефонные переговоры
  • AP

«Президент Эрдоган и президент Герцог договорились поддерживать диалог касательно отношений между двумя странами по вопросам борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности в регионе», — цитирует ТАСС канцелярию лидера Турции.

Кроме того, отмечается, что стороны договорились продолжить сотрудничество в этих вопросах с целью установления стабильности в регионе.

Ранее Эрдоган выразил надежду, что его страна в ближайшее время нормализует отношения с Израилем.

Также он заявил, что Турция и Израиль проведут переговоры по вопросу доставки газа из Восточного Средиземноморья в Европу через Турцию.

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