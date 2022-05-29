Турция и Израиль проведут переговоры по доставке газа в Европу

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Турция и Израиль проведут переговоры по вопросу доставки газа из Восточного Средиземноморья в Европу через Турцию, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Турция и Израиль проведут переговоры по доставке газа в Европу
  • Gettyimages.ru

«Будут переговоры нашего министра энергетики и природных ресурсов с израильскими официальными лицами относительно принятия такого шага с Израилем по природному газу», — приводит слова Эрдогана издание Yeni Safak.

По его словам, израильская сторона заявляет о своей готовности, Турция продолжит работу в данных рамках.

Ранее главный советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калын заявил, что газ из Восточного Средиземноморья может стать альтернативой российскому для ЕС.

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