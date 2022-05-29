Турция и Израиль проведут переговоры по доставке газа в Европу

Турция и Израиль проведут переговоры по вопросу доставки газа из Восточного Средиземноморья в Европу через Турцию, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Будут переговоры нашего министра энергетики и природных ресурсов с израильскими официальными лицами относительно принятия такого шага с Израилем по природному газу», — приводит слова Эрдогана издание Yeni Safak.

По его словам, израильская сторона заявляет о своей готовности, Турция продолжит работу в данных рамках.

Ранее главный советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калын заявил, что газ из Восточного Средиземноморья может стать альтернативой российскому для ЕС.