Турция и Израиль проведут переговоры по доставке газа в Европу
- Gettyimages.ru
«Будут переговоры нашего министра энергетики и природных ресурсов с израильскими официальными лицами относительно принятия такого шага с Израилем по природному газу», — приводит слова Эрдогана издание Yeni Safak.
По его словам, израильская сторона заявляет о своей готовности, Турция продолжит работу в данных рамках.
Ранее главный советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калын заявил, что газ из Восточного Средиземноморья может стать альтернативой российскому для ЕС.