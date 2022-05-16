В Турции заявили, что газ из Восточного Средиземноморья может стать альтернативой для ЕС
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление политика в интервью изданию Reuters.
«Этот газ может стать альтернативным источником для Евросоюза, который хочет снизить свою зависимость от российского газа на фоне ситуации между Россией и Украиной», — сказал Калын.
В начале мая замглавы правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР), бывший премьер-министр Бинали Йылдырым заявил, что запасы энергоносителей в Чёрном море позволят покрывать мировую потребность в природном газе на протяжении 45 лет.