В Турции заявили, что газ из Восточного Средиземноморья может стать альтернативой для ЕС

Главный советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калын заявил, что газ из Восточного Средиземноморья может стать альтернативой российскому для ЕС. Отмечается, что Анкара готова стать частью этого процесса.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление политика в интервью изданию Reuters.

«Этот газ может стать альтернативным источником для Евросоюза, который хочет снизить свою зависимость от российского газа на фоне ситуации между Россией и Украиной», — сказал Калын.

В начале мая замглавы правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР), бывший премьер-министр Бинали Йылдырым заявил, что запасы энергоносителей в Чёрном море позволят покрывать мировую потребность в природном газе на протяжении 45 лет.