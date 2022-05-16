В Турции заявили, что газ из Восточного Средиземноморья может стать альтернативой для ЕС

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Главный советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калын заявил, что газ из Восточного Средиземноморья может стать альтернативой российскому для ЕС. Отмечается, что Анкара готова стать частью этого процесса.
В Турции заявили, что газ из Восточного Средиземноморья может стать альтернативой для ЕС
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление политика в интервью изданию Reuters

«Этот газ может стать альтернативным источником для Евросоюза, который хочет снизить свою зависимость от российского газа на фоне ситуации между Россией и Украиной», — сказал Калын.

В начале мая замглавы правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР), бывший премьер-министр Бинали Йылдырым заявил, что запасы энергоносителей в Чёрном море позволят покрывать мировую потребность в природном газе на протяжении 45 лет.

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