МИД Франции: Россия сообщила о высылке сотрудника французского посольства

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Российские власти проинформировали посла Франции в Москве о том, что сотрудник французского посольства должен покинуть страну. Об этом заявил представитель МИД Франции в ходе брифинга.
МИД Франции: Россия сообщила о высылке сотрудника французского посольства
  • globallookpress.com

«Российские власти проинформировали нашего посла в Москве в прошлую пятницу, что присутствие одного из сотрудников посольства на их территории является нежелательным. Законных оснований предоставлено не было», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Россия высылает 34 сотрудника французских дипмиссий в качестве ответной меры.

Официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр заявила в эфире BFMTV, что Париж рассчитывает сохранить каналы связи с Россией, несмотря на высылку французских дипломатов.

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