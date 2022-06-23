МИД Франции: Россия сообщила о высылке сотрудника французского посольства
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«Российские власти проинформировали нашего посла в Москве в прошлую пятницу, что присутствие одного из сотрудников посольства на их территории является нежелательным. Законных оснований предоставлено не было», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Россия высылает 34 сотрудника французских дипмиссий в качестве ответной меры.
Официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр заявила в эфире BFMTV, что Париж рассчитывает сохранить каналы связи с Россией, несмотря на высылку французских дипломатов.