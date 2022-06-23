МИД Франции: Россия сообщила о высылке сотрудника французского посольства

Российские власти проинформировали посла Франции в Москве о том, что сотрудник французского посольства должен покинуть страну. Об этом заявил представитель МИД Франции в ходе брифинга.

«Российские власти проинформировали нашего посла в Москве в прошлую пятницу, что присутствие одного из сотрудников посольства на их территории является нежелательным. Законных оснований предоставлено не было», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Россия высылает 34 сотрудника французских дипмиссий в качестве ответной меры.

Официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр заявила в эфире BFMTV, что Париж рассчитывает сохранить каналы связи с Россией, несмотря на высылку французских дипломатов.