Лавров назвал серьёзным инцидентом удар Израиля по гражданскому аэропорту в Дамаске
- РИА Новости
«Последний инцидент является очень и очень серьёзным. Это был удар по гражданскому аэропорту... Мы сделали соответствующее обращение к Израилю, поставили вопрос о необходимости соблюдения резолюции 2254 всеми странами в Совете Безопасности ООН», — сказал он.
Лавров подчеркнул, что удар по аэропорту спровоцировал проблемы с доставкой гуманитарных грузов по воздуху, так как работа воздушной гавани приостановлена на несколько недель.
Ранее в Министерстве транспорта Сирии сообщили, что взлётно-посадочные полосы аэропорта Дамаска выведены из строя после авиаударов Израиля.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи со случившимся.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала авиаудар Израиля по международному аэропорту Дамаска.