Лавров назвал серьёзным инцидентом удар Израиля по гражданскому аэропорту в Дамаске

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что удар по гражданскому аэропорту в Дамаске — серьёзный инцидент, Москва требует от Израиля соблюдения резолюции СБ ООН.

«Последний инцидент является очень и очень серьёзным. Это был удар по гражданскому аэропорту... Мы сделали соответствующее обращение к Израилю, поставили вопрос о необходимости соблюдения резолюции 2254 всеми странами в Совете Безопасности ООН», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что удар по аэропорту спровоцировал проблемы с доставкой гуманитарных грузов по воздуху, так как работа воздушной гавани приостановлена на несколько недель.

Ранее в Министерстве транспорта Сирии сообщили, что взлётно-посадочные полосы аэропорта Дамаска выведены из строя после авиаударов Израиля.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи со случившимся.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала авиаудар Израиля по международному аэропорту Дамаска.