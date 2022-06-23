Лавров: Москва и Тегеран осуждают практику односторонних незаконных санкций

Россия и Иран осуждает практику введения односторонних незаконных санкций, заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

«И мы, и Иран осуждаем неприемлемую практику односторонних незаконных санкций, которые вводятся вопреки Уставу ООН и которые требуют противодействия со стороны всех независимых и самостоятельных членов международного сообщества», — сказал он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новая стратегия НАТО будет предусматривать в том числе сдерживание России.



Он также отметил приверженность всех стран НАТО сохранению санкций против России в течение продолжительного времени.