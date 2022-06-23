Глава МИД Ирана заявил, что корень ситуации на Украине лежит в расширении НАТО

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, комментируя ситуацию на Украине, заявил, что корень проблемы заключается в расширении НАТО своего присутствия.

«Мы считаем, что корень проблем в том, что НАТО расширяет своё присутствие», — заявил он на пресс-конференции с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Иранский дипломат подчеркнул, что в Тегеране есть общая позиция по ситуации на Украине и в стране не приемлют двойных стандартов.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас на встрече в Вильнюсе глав правительств стран Балтии и Германии выразила надежду, что конкретные шаги в сторону усиления восточного крыла Североатлантического альянса будут сделаны на предстоящем саммите НАТО в Мадриде.

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что присутствие НАТО в Восточной Европе расширят с батальонов до бригад.