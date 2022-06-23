Медведев: в Европе не осталось политиков уровня Маргарет Тэтчер или Жака Ширака

В Европе за последние 20 лет очень сильно упал уровень западных политиков, способных взять на себя ответственность, а не ссылаться на конъюнктуру, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«В Европе не осталось и в помине политических деятелей уровня Гельмута Коля, Жака Ширака или Маргарет Тэтчер... На смену политическому слою людей, которые олицетворяли мощный политический курс, а иногда целую эпоху, пришла чахлая поросль лиц, которые условно именуют себя технократами», — написал он в своём Telegram.

По мнению Медведева, часть из них — не более чем квалифицированные специалисты, способные лишь грамотно сформулировать идею и дать точные указания помощникам, но они неспособны взять на себя ответственность.

«Они будут прятаться, юлить, ссылаться на инструкции, на конъюнктуру, даже на климатические изменения, но решение не примут. Либо примут с катастрофическим запозданием. А это уже полная беда», — добавил он.

Ранее аналитики заявили, что ситуация с рекордным ростом цен на бензин сложилась во многом из-за некомпетентности многих западных политиков, которые при помощи санкций в энергетике рассчитывали прежде всего нанести ущерб России, однако подобная стратегия оказалась провальной.

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