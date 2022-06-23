США предоставят на саммите G7 предложения по усилению давления на Россию

Короткая ссылка
Американские власти на саммите G7, который пройдёт 26—28 июня в Германии, намерены представить список конкретных предложений, направленных на усиление давления на Россию.

Об этом представитель американской администрации высокого ранга сообщил в ходе специального телефонного брифинга, посвящённого участию американского президента Джо Байдена во встрече лидеров G7 в ФРГ и в саммите НАТО в Испании.

«Во-первых, на саммите мы представим конкретный набор предложений по усилению давления на Россию и демонстрации нашей коллективной поддержки Украины», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, по словам представителя, в ходе встречи стороны обсудят повышение уровня инфляции в мире, а также вопросы энергетической и продовольственной безопасности.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден 25 июня посетит Германию для участия в саммите G7, а 28 июня прибудет в Мадрид на саммит НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить