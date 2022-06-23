США предоставят на саммите G7 предложения по усилению давления на Россию

Американские власти на саммите G7, который пройдёт 26—28 июня в Германии, намерены представить список конкретных предложений, направленных на усиление давления на Россию.

Об этом представитель американской администрации высокого ранга сообщил в ходе специального телефонного брифинга, посвящённого участию американского президента Джо Байдена во встрече лидеров G7 в ФРГ и в саммите НАТО в Испании.

«Во-первых, на саммите мы представим конкретный набор предложений по усилению давления на Россию и демонстрации нашей коллективной поддержки Украины», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, по словам представителя, в ходе встречи стороны обсудят повышение уровня инфляции в мире, а также вопросы энергетической и продовольственной безопасности.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден 25 июня посетит Германию для участия в саммите G7, а 28 июня прибудет в Мадрид на саммит НАТО.