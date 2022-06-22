Байден: США произведут рекордный объём нефти в следующем году

США в следующем году произведут рекордный объём нефти, заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден.

По его словам, только в текущем месяце США производили 12 млн баррелей нефти в день.

«Это выше, чем в среднем при моём предшественнике. Мы на пути к установлению нового рекорда в следующем году», — цитирует президента РИА Новости.

Ранее Байден в ходе общения с журналистами в Белом доме заявил, что Америке необходимо наращивать объёмы переработки нефти.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в интервью телеканалу CNN заявила, что американская администрация призывает мировых производителей нефти и газа, включая ОПЕК, увеличить их добычу.