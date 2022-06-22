Посол Украины Мельник изъявил желание извиниться перед Шольцем за «ливерную колбасу»

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в видеоинтервью Der Spiegel заявил, что сожалеет о своём высказывании в адрес канцлера Германии Олафа Шольца, в котором он назвал его «обиженной ливерной колбасой».

«Разумеется, я сожалею в связи с этим высказыванием, оно было неуместно с дипломатической точки зрения. Я перед ним (Шольцем. — RT) лично извинюсь», — цитирует его ТАСС.

Дипломат отметил, что его выражение вызвало негативную реакцию и на Украине.

«Моего президента это не развеселило», — добавил Мельник.

В начале мая посол Украины в Германии Мельник назвал «обиженной ливерной колбасой» Олафа Шольца, который ведёт себя «не очень по-государственному».

Так украинский дипломат прокомментировал отказ немецкого политика ехать в Киев после того, как киевские власти отказали президенту Франк-Вальтеру Штайнмайеру в приёме.

Сам Шольц не стал давать оценку высказываниям посла Украины.