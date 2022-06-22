Посол Украины Мельник изъявил желание извиниться перед Шольцем за «ливерную колбасу»
- AP
«Разумеется, я сожалею в связи с этим высказыванием, оно было неуместно с дипломатической точки зрения. Я перед ним (Шольцем. — RT) лично извинюсь», — цитирует его ТАСС.
Дипломат отметил, что его выражение вызвало негативную реакцию и на Украине.
«Моего президента это не развеселило», — добавил Мельник.
В начале мая посол Украины в Германии Мельник назвал «обиженной ливерной колбасой» Олафа Шольца, который ведёт себя «не очень по-государственному».
Так украинский дипломат прокомментировал отказ немецкого политика ехать в Киев после того, как киевские власти отказали президенту Франк-Вальтеру Штайнмайеру в приёме.
Сам Шольц не стал давать оценку высказываниям посла Украины.