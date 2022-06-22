Белый дом: на саммите в Мадриде НАТО объявит о новой расстановке сил в Европе

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На саммите в Мадриде НАТО выступит с широкими объявлениями о новой расстановке сил в Европе. Об этом заявила специальный помощник президента США Аманда Слоат.
Белый дом: на саммите в Мадриде НАТО объявит о новой расстановке сил в Европе
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«Я также думаю, что будут более широкие объявления о расстановке сил и средств. Альянс обсуждает это в течение года, с предыдущего саммита. Ожидаю, что ряд союзников выступит с объявлениями», — приводит ТАСС её слова о повестке предстоящего форума. 

Слоат допустила, что переговоры по расстановке сил и средств займут центральное место на саммите в Мадриде.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ходе саммита НАТО в Мадриде будет принята новая стратегическая концепция, в которой Россию обозначат «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности» альянса.

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