Лавров заявил, что Запад выгораживает Киев «по поводу и без»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии заявил, что Запад выгораживает Киев «по поводу и без».

Фрагмент интервью опубликован на сайте МИД России.

Лавров отметил, что его «больше удивляет не враньё, которое ежедневно, ежечасно слышно» от украинской стороны, а то, «как в эту игру в ложь начали играть покровители Киева».

«Они выгораживают его по поводу и без повода. Причём это не только сейчас», — заявил министр.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада занимаются подстрекательством к насилию и русофобии на Украине.