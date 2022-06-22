Лавров заявил, что Запад выгораживает Киев «по поводу и без»
- РИА Новости
Фрагмент интервью опубликован на сайте МИД России.
Лавров отметил, что его «больше удивляет не враньё, которое ежедневно, ежечасно слышно» от украинской стороны, а то, «как в эту игру в ложь начали играть покровители Киева».
«Они выгораживают его по поводу и без повода. Причём это не только сейчас», — заявил министр.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада занимаются подстрекательством к насилию и русофобии на Украине.