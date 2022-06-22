Глава ФРС признал, что главной причиной инфляции в США не является ситуация на Украине

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Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл на слушаниях в комитете сената признал, что ситуация на Украине не является основной причиной инфляции в Соединённых Штатах.
Глава ФРС признал, что главной причиной инфляции в США не является ситуация на Украине
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В ходе слушаний сенатор-республиканец Билл Хагерти обратил внимание на то, что с февраля инфляция в США возросла на 1,6%, до 8,6%. 

Он также спросил, может ли Пауэлл назвать спецоперацию России на Украине «основной движущей силой инфляции» в США, учитывая то, как выросли цены в Соединённых Штатах за последние 18 месяцев. 

Глава ФРС в свою очередь подтвердил, что инфляция в США была высокой до начала спецоперации России на Украине.

«Нет, инфляция была высокой раньше, безусловно», — приводит его ответ ТАСС.

Ранее президент Федерального резервного банка Кливленда (штат Огайо) Лоретта Местер допустила, что американским властям потребуется как минимум два года, чтобы добиться снижения инфляции в стране до 2%.

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