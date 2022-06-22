США и Европа работают над тем, чтобы санкции против России не привели к новому скачку цен
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«Мы тесно работаем с (европейскими партнёрами) над тем, чтобы гарантировать, что это не приведёт к резкому скачку цен на энергоресурсы», — сказала она, её цитирует РИА Новости.
Так чиновница прокомментировала подходы Вашингтона и европейских стран к введению новых ограничений в отношении российского энергосектора и поставляемых Россией энергоресурсов на Запад.
Ранее президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил о худшем энергетическом кризисе в стране за полвека. Годовая инфляция в стране по итогам мая ускорилась до 8,6%, это максимум с декабря 1981 года. Байден обвинил российского лидера Владимира Путина в подорожании топлива и росте цен на продукты питания.
Как отмечал сам Путин, санкции и многолетние ошибки Запада в экономике стали причиной возникновения волны глобальной инфляции.