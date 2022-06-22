Трасс: Британия поддерживает решение Литвы о прекращении транзита ряда санкционных товаров
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«Соединённое Королевство полностью поддерживает решение Литвы запретить транзит санкционных товаров из России через свою территорию», — написала Трасс в Twitter.
17 июня «Литовские железные дороги» уведомили «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.
Как отметили в Кремле, власти России рассматривают различные варианты ответа на недружественные шаги Литвы.