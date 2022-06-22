Трасс: Британия поддерживает решение Литвы о прекращении транзита ряда санкционных товаров

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Великобритания полностью поддерживает решение Литвы прекратить транзит ряда санкционных товаров в Калининградскую область. Об этом заявила глава британского МИД Лиз Трасс.
Трасс: Британия поддерживает решение Литвы о прекращении транзита ряда санкционных товаров
  • Gettyimages.ru

«Соединённое Королевство полностью поддерживает решение Литвы запретить транзит санкционных товаров из России через свою территорию», — написала Трасс в Twitter

17 июня «Литовские железные дороги» уведомили «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

Как отметили в Кремле, власти России рассматривают различные варианты ответа на недружественные шаги Литвы.

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