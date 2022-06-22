МИД: США не разрешили прилёт спецрейса для вывоза сотрудников российских загранучреждений

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Власти США не выдали разрешение на прилёт в Вашингтон спецрейса, который должен был вывезти сотрудников российских загранучреждений. Об этом сообщили в российском МИД.
МИД: США не разрешили прилёт спецрейса для вывоза сотрудников российских загранучреждений
  • РИА Новости

«Вашингтон отметился очередным враждебным по отношению к нашей стране шагом, не выдав разрешение на прилёт в США спецрейса госавиации России, который должен был отвезти на Родину сотрудников российских загранучреждений и членов их семей», — говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Уточняется, что самолёт должен был забрать россиян, которым Госдепартамент ультимативно предписал покинуть территорию США до конца июня.

В случае отказа в допуске российского спецборта неизбежно последуют контрмеры с российской стороны, в том числе асимметричного характера, заключили в российском МИД.

В марте российский МИД передал американскому дипломату ноту со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных персонами нон грата в ответ на аналогичные действия Вашингтона.

В Госдепе подтвердили получение соответствующего перечня и отметили, что нормальное функционирование дипмиссий двух стран сейчас «важно как никогда».

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