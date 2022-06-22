Политолог Почта объяснил намерение ФРГ расширить военное присутствие в Балтийском море

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT прокомментировал намерение ФРГ расширить военное присутствие в регионе Балтийского моря.

«Геополитическая ситуация в Европе сейчас изменилась. Мы видим резкое расширение НАТО, не просто географическое, но и усиление военного давления. Идёт поиск новых противников и глобализация. Германия в данном случае пытается быть одной из первых стран, которые в этом процессе принимают участие», — считает Почта.

Политолог напомнил, что долгие годы после Второй мировой войны Германия «старалась быть скромной, помня о своём недавнем прошлом».

«А сейчас они отбрасывают эти исторические воспоминания и проводят собственную политику исторической памяти. Они хотят ведущее место в доминировании Запада на европейском пространстве», — уверен он.

В заключение собеседник RT отметил, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу хочется показать себя серьёзным и решительным политиком, способным принимать подобные решения, и добавил, что он «вступает в конфликт с натовской дисциплиной».

«Это свидетельствует об обострении существующих отношений и пересмотре всей послевоенной архитектуры европейской безопасности», — с сожалением констатировал Почта.

Ранее Шольц заявил, что Германия расширит военное присутствие на пространстве Балтийского моря.

Он отметил, что Германия также направит военных в Словакию в целях обеспечения её безопасности.