Блинкен пообещал, что США будут поддерживать присутствие в регионе Балтийского моря

Соединённые Штаты будут и далее проводить учения в регионе Балтийского моря, сохранят активность в регионе. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен после переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.

«США будут также сохранять активную деятельность, связанную с учениями, и поддерживать присутствие в регионе Балтийского моря», — цитирует Блинкена РИА Новости.

8 марта эсминцы Военно-морских сил США с управляемым ракетным оружием зашли в акваторию Балтийского моря, тогда силы и средства Балтийского флота России приступили к слежению за действиями эсминцев.

Как отмечал российский министр обороны Сергей Шойгу, до конца года на западе России будут созданы 12 новых воинских частей и подразделений.

Такое решение принято в условиях, когда интенсивность полётов стратегической авиации США в Европе увеличилась в 15 раз, а заходы в Балтийское море американских кораблей приобрели систематический характер.