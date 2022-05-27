Блинкен пообещал, что США будут поддерживать присутствие в регионе Балтийского моря
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«США будут также сохранять активную деятельность, связанную с учениями, и поддерживать присутствие в регионе Балтийского моря», — цитирует Блинкена РИА Новости.
8 марта эсминцы Военно-морских сил США с управляемым ракетным оружием зашли в акваторию Балтийского моря, тогда силы и средства Балтийского флота России приступили к слежению за действиями эсминцев.
Как отмечал российский министр обороны Сергей Шойгу, до конца года на западе России будут созданы 12 новых воинских частей и подразделений.
Такое решение принято в условиях, когда интенсивность полётов стратегической авиации США в Европе увеличилась в 15 раз, а заходы в Балтийское море американских кораблей приобрели систематический характер.