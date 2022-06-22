Шольц: ФРГ намерена расширить военное присутствие в регионе Балтийского моря

Германия расширит военное присутствие на пространстве Балтийского моря. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления в бундестаге.

«Мы расширим наше присутствие, в том числе размещением военно-воздушных и военно-морских сил, на пространстве Балтийского моря», — приводит его слова ТАСС.

Шольц отметил, что Германия также направит военных в Словакию в целях обеспечения её безопасности.

«Я уже 27 февраля сказал тут, в бундестаге, что мы будем защищать каждый квадратный метр территории альянса (НАТО. — RT)», — заключил Шольц.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты будут и далее проводить учения в регионе Балтийского моря, сохранят активность в регионе.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на встрече в Вильнюсе глав правительств стран Балтии и Германии выразила надежду, что конкретные шаги в сторону усиления восточного крыла Североатлантического альянса будут сделаны на предстоящем саммите НАТО в Мадриде.