Шольц: ФРГ намерена расширить военное присутствие в регионе Балтийского моря
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«Мы расширим наше присутствие, в том числе размещением военно-воздушных и военно-морских сил, на пространстве Балтийского моря», — приводит его слова ТАСС.
Шольц отметил, что Германия также направит военных в Словакию в целях обеспечения её безопасности.
«Я уже 27 февраля сказал тут, в бундестаге, что мы будем защищать каждый квадратный метр территории альянса (НАТО. — RT)», — заключил Шольц.
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты будут и далее проводить учения в регионе Балтийского моря, сохранят активность в регионе.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на встрече в Вильнюсе глав правительств стран Балтии и Германии выразила надежду, что конкретные шаги в сторону усиления восточного крыла Североатлантического альянса будут сделаны на предстоящем саммите НАТО в Мадриде.