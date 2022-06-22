Минобороны ФРГ: Киев обещал использовать западное вооружение только для обороны
- AP
Об этом она сказала, отвечая на вопросы депутатов в рамках правительственного часа.
«Нам не нужно было требовать подтверждений или гарантий, Украина сама дала эти подтверждения, гарантии», — цитирует её РИА Новости.
По её словам, на прошлой неделе украинский министр обороны присутствовал в Брюсселе, где принял участие в разных заседаниях, «чтобы именно это заявление от имени Украины сделать — что эти вооружения используются только в целях самообороны» и что «не будет обстрела российской территории».
Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские военнослужащие разместили тяжёлое вооружение на территории школ и детского сада в Запорожской области.
ВСУ также разместили опорные пункты, тяжёлое вооружение и технику в школах Одессы, Торецка и Никополя.