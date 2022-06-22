Минобороны ФРГ: Киев обещал использовать западное вооружение только для обороны

Короткая ссылка
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Украина дала гарантии, что поставляемое ей западное вооружение используется только в целях самообороны и не будет применяться для обстрела территории России.
Минобороны ФРГ: Киев обещал использовать западное вооружение только для обороны
  • AP

Об этом она сказала, отвечая на вопросы депутатов в рамках правительственного часа.

«Нам не нужно было требовать подтверждений или гарантий, Украина сама дала эти подтверждения, гарантии», — цитирует её РИА Новости

По её словам, на прошлой неделе украинский министр обороны присутствовал в Брюсселе, где принял участие в разных заседаниях, «чтобы именно это заявление от имени Украины сделать — что эти вооружения используются только в целях самообороны» и что «не будет обстрела российской территории».

Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские военнослужащие разместили тяжёлое вооружение на территории школ и детского сада в Запорожской области.

ВСУ также разместили опорные пункты, тяжёлое вооружение и технику в школах Одессы, Торецка и Никополя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить