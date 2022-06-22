В Белом доме прокомментировали слова Пескова о пленённых на Украине наёмниках из США

В Белом доме прокомментировали слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о возможном наказании для двух пленённых на Украине американских наёмников.

Ранее Песков не исключил, что взятых в плен на Украине американских наёмников могут приговорить к смертной казни. По его словам, Россия не имеет права вмешиваться в решения судов.

«Во-первых, мы всё ещё пытаемся узнать больше об этих двух лицах. Во-вторых, ужасает то, что публичный чиновник в России может хотя бы допустить возможность смертной казни американских граждан, которые были на Украине», — приводит РИА Новости слова координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби на брифинге в Белом доме.

20 июня Песков заявил, что американские наёмники участвовали в незаконной деятельности и должны понести ответственность за совершённые преступления.