Песков заявил, что пленённые на Украине наёмники из США должны понести ответственность
- РИА Новости
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«Они солдаты удачи и участвовали в незаконной деятельности на территории Украины. Они участвовали в обстрелах наших военных. Они угрожали их жизням и должны понести ответственность... за те преступления, которые совершили», — сказал он в интервью телеканалу MSNBC.
Песков добавил, что американские наёмники не могут пользоваться защитой Женевской конвенции.
Ранее сдавшийся в плен под Харьковом американский наёмник Энди Уен рассказал корреспонденту RT Роману Косареву, что в своём отряде был стрелком.