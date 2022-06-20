Песков заявил, что пленённые на Украине наёмники из США должны понести ответственность

Пленённые на Украине американские наёмники участвовали в незаконной деятельности и должны понести ответственность за совершённые преступления. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Они солдаты удачи и участвовали в незаконной деятельности на территории Украины. Они участвовали в обстрелах наших военных. Они угрожали их жизням и должны понести ответственность... за те преступления, которые совершили», — сказал он в интервью телеканалу MSNBC.

Песков добавил, что американские наёмники не могут пользоваться защитой Женевской конвенции.

Ранее сдавшийся в плен под Харьковом американский наёмник Энди Уен рассказал корреспонденту RT Роману Косареву, что в своём отряде был стрелком.